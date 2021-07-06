英國雜誌《經濟學人》觀察全球五十大經濟體，針對疫情提出「正常指數（normalcy index）」，以群眾行為因疫情所產生的變化為參考依據，其中台灣總體正常指數43.7，排第49名，也就是倒數第2。對此，台北市議員羅智強不禁想問，「蔡英文這次要出征誰？」希望政府不要再用網軍治國，用出征來攻擊提出問題的人。

關於疫情「正常指數」，觀察依據有三大領域、八項指標，包括運輸及旅遊、休閒娛樂、零售與工作等。《經濟學人》指出，各國雖飛航仍受限，但台灣在航班、大眾及道路運輸等三項指標成績都不如其他國家平均。

羅智強今（6）日在臉書表示，經濟學人提出「正常指數」，比較疫情前後的生活，一比之後才嚇一跳，全球50個經濟體，台灣竟拿世界倒數第2，我們的生活離「正常」好遠！

台灣疫情「正常指數（normalcy index）」全球倒數，羅智強問，「蔡英文這次要出征誰？」（圖／摘自羅智強臉書）

疫情期間，羅智強指出，有很多統計資訊可以參考，例如彭博之前的防疫統計，早就警告台灣的疫苗政策出問題，政府屢勸不聽，最後慘跌為世界倒數第10；而這次的「正常指數」，也是個慘痛的例子。

為配合政府防疫，人民關了兩個月，有些店家甚至直接倒閉，就算未來解封，街景恐怕也不一樣了，因此羅智強請求總統蔡英文，不要再用網軍治國，用出征來攻擊提出問題的人。

羅智強提到，講政府是疫苗乞丐、環南市場自治會長怒嗆林昶佐，都是希望政府能有羞恥心，解救人民的水深火熱，因為如今的台灣，離「正常」還有一大段距離，但若政府能看見經濟學人的示警，從現在開始提出紓困丶振興，在解封後注入活水，讓百工百業重現生機，那麼經濟學人的排名一定可以往前提升。

針對經濟學人所說，到目前為止，還沒有任何一個國家能回歸昔日生活，但羅智強相信，只要政府願意聽進示警，不要再帶風向出征，回到正常生活台灣一定做得到。