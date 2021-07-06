台股今(6日)盤中創下18008.37點的歷史新高，首度突破萬八大關，隨著逢高調節賣壓出籠，指數震盪，終場收在17913.07點，下跌6.26點，成交值6000億元，航運族群重掌兵符，成交比重逼近5成，陽明今恢復正常交易，終場收在漲停216.5元。

美股周一休市，台股今開盤小漲9.89點，以17929.22點開出，開盤1分鐘，指數來到到18008.37點，上漲89.04點，一舉突破萬八大關，創下歷史新高，調節賣壓隨即湧現，指數高檔震盪，盤中數度跌落平盤之下，甚至跌破17900點，來到17898.82點，下跌20.51點，高低震盪逾百點。

台積電開盤以595元、上漲4元開出，盤中高點來到596元，可惜後繼無力，今除息37元的聯發科盤中高點來到940元，填息率已過半，不過，前一天走勢強勁的聯電、鴻海走勢疲弱，聯電開高走低，鴻海在平盤附近擺盪，股王矽力-KY一度跌逾2%，觸及3720元，大立光也在法說會前開高走低。

航運族群持續受到市場資金青睞，今恢復正常交易的陽明開盤漲4元，以201元開出，開盤約半小時股價即登上漲停216.5元，再創新高，長榮盤中也寫下233元的新高價、漲幅逾7%，終場收在224元，萬海走勢震盪，盤中最高來到324元、漲幅約7.3%，收盤下跌6元，以296元作收，光是貨櫃三雄的成交值即近2500億元。