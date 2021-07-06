「抗疫」不分公民有，後車頭發展協會備千份防疫面罩送暖十甲旺市場。(市議員鄭功進服務處提供)

「防疫視同作戰、不分你我！」 緊鄰精武火車站，佔地超過5000坪的東區大型民有市場，十甲旺市場，日前驚傳有新冠肺炎確診事件，這是接續在半個月內，東區發生的第二起確診感染個案，在緊急歷經3天「休市大消毒」後，6日正式恢復營業，但市場原先不少的老主顧，多少受到影響，買氣明顯降溫。

市議員鄭功進指出，部分攤商直言「工作人員都比客人多」，希望有關單位都能儘早提出有感的因應對策，不論是防疫物資或疫苗的施打順序，不要讓民有市場淪為三不管地帶。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡，他接獲部分攤商陳情，每次只要民有市場遇到任何問題，市府都是要求他們自治會自主管理，眼看上週又有確診案例傳出，攤商的生意只會更加不好，額外準備防疫物資的成本，真的也都是一筆不少的開銷。

李姓攤商說，自疫情發生以來，業績至少掉三成跑不掉，現在又有確診案例傳出，恐怕直接腰斬。張姓攤商表示，十甲旺市場的空氣十分流通，基本的防疫作為，不論是噴酒精或者量體溫，也絕對不會馬虎；希望民眾放心來採買，一次買好買足，讓這個小月能早日度過。

鄭紹頡表示，為協助十甲旺攤商，能盡早「放心」恢復營業，立刻先調度1000份防飛沫的防疫面罩，雖然不要想說短時間內，要恢復以往的榮景，但至少這關大家都要先能挺過，畢竟面對病毒，沒有人應該是局外人，越早防堵疫情擴散，下週解封回到二級的機率也才會越高。

鄭功進強調，防疫當前、人人有責，病毒不會跟你分公、民有。隨著疫情加劇，很多活動都取消或停辦，加上許多防疫善款及物資的挹注，「同島一命」不應只是「用說的」口號，應該把資源放在刀口上，特別是在這個非常時期，希望市府能優先在預防疫情擴散這項「救命」業務，也有超前部署的格局與作法。

鄭紹頡今晨前往十甲旺市場，發現市場生意確實受確診個案影響，買氣有點低落，除了逐攤關心市場攤商生意，親自發送1000副防疫面罩外，也當眾示範防疫面罩正確穿戴方法，後續也會額外調度4000副防疫面罩，繼續協助東、南區其他傳統市場攤商防護再升級。