疫情期間，台南市政府消防局第二救災救護大隊隊員因防疫加重許多工作，為此，消防之友會第二辦事處長胡正德代表第二辦事處全體顧問，到第二救災救護大隊致贈慰勞金5萬5000元及每位同仁1箱芒果禮盒，慰勞隊員的辛勞。

時序進入7月，也是台南的芒果產季，今年芒果季與往年大不相同，農會及冰店等場所配合防疫暫停內用服務，平日幾乎沒有什麼生意可做，台南市消防之友會第二辦事處同時響應市政府照顧果農政策，向農民採購芒果，贈與辛勞消防同仁，也盼對在地農業盡一份心力。

台南市消防之友會第二辦事處自108年中成立後，致力提升消防人員福利，陸續捐贈各式裝備器材如美式消防梯2具、可調式空氣呼吸器5組、防護面罩及耗材110組、14部跑步機與划船機等器材、補助各分隊需要之訓練器材、防護器材，加強同仁體適能與救災防護，並提升救災安全。

自疫情發生之初，第二辦事處長胡正德即與第二救災救護大隊大隊長丁春能密切聯繫，關心消防同仁有關防疫各項需求，表示消友會第二辦事處可提供必要協助，作為消防單位堅強後盾。

消防局長李明峯表示，感謝消友會的支持，消友會是消防局最有力的後盾，消防之友會成立主要任務為增進消防人員保險福利、協助宣導消防安全、充實消防人員裝備器材等，期望大家的同心協力，提供更好的保障給全體消防弟兄，進而提升工作士氣。