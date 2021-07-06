台南晶英酒店今夏加入冰飲外帶戰場，由港籍行政總主廚盧偉強與水晶廊酒吧新銳調酒師Jason戴政揚聯手將港式糖水飲料化，設計「靚仔糖水」搭配撩妹語錄，推出包含「芝」少還有你-芝麻糊、「核」時再相見-核桃露、愛妳不分「梨」-雪耳燕窩燉水梨、「西」望在一起-西瓜烏龍、「甘」心只為妳-楊枝甘露-、「蔗」樣愛上妳-竹蔗茅根馬蹄露、以及情「豆」初開時-清補涼綠豆沙等七款必喝口味，每杯價格60元至120元，7月9日起於台南晶英一樓外賣中心開始販售。(7/9-7/11日首賣前三天全系列同品項買一送一。

全台灣有許多熱門手搖飲料店發跡於台南，身為「蟻人」的台南人最常天天點一杯手搖飲料隨身攜帶。為提供市場新選擇，台南晶英酒店港籍行政總主廚拿出私房甜湯烹飪食譜，與年輕Z世代的調酒師切磋技法，將帶有食補用意的傳統港式糖水，嚴選蘊含豐富營養價值的原料與產地直送的新鮮水果，老少配出新滋味，創新打造出美味手搖凍霜飲。首款介紹由盧主廚親手熬製的芝麻醬，搭配鮮奶與自製杏仁鮮奶油交識出濃厚香氣的芝麻糊，富含抗氧化維生素的天然食材「芝麻」兼具養顏美容與使頭髮烏黑的營養素，冰過以後風味更加迷人；核桃露以純手工去核加以研磨，並融入數種堅果類堆疊出核桃特殊香氣，加入牛奶使口感滑順輕盈，讓人一喝就上癮。

喜歡杯中有咬勁的飲料達人可以選擇西瓜烏龍，嚴選花蓮盛產香甜大西瓜，取整顆甜度最高的中心果肉製成西瓜果丁，加入琥珀色的荔香烏龍茶湯，濃醇甘甜的悠然風味搭佐爽口西瓜，這杯透心涼飲品喝下肚立刻消暑一大半！另款經典不敗楊枝甘露在正值芒果盛世的夏令時節更是不可缺少，以甜湯西米露為基底，將整顆愛文芒果打成香濃冰沙，點綴多汁Q軟的酸甜葡萄柚果肉，滿滿維他命C滿足追求味蕾層次豐富的食客。清補涼為香港人用來清熱補氣的家常湯品，擷取漢方中藥材熬成的精華，再與復古懷舊的兒時甜品綠豆沙、蜜漬綠豆醬結合，來杯清補涼綠豆沙總能讓人在酷暑中感受到解放。

最後一款鎖定愛美民眾、推薦養顏美容的滋養聖品雪耳燕窩燉水梨，擁有「百果之宗」美譽的水梨是夏日解暑的最佳良方，切丁後加入頂級燕窩與雪白木耳細火熬煮成濃稠甜湯，調飲師特別嘗試將質地輕醇的阿里山金萱茶加入其中，意外地襯托出晶瑩剔透的Q彈銀耳與清脆水梨的甘甜口感，膠質與纖維感爆棚加上低熱量無負擔，這款逆齡飲料勢必造成搶購，所有網美千萬不能錯過！

台南晶英酒店全新夏季商品「靚仔糖水」印上趣味撩妹金句，無論是自購或者送人告白都是誠意十足，印象滿分，每杯660ml CP值超有感！清補涼綠豆沙、竹蔗茅根馬蹄露每杯60元，西瓜烏龍每杯70元，芝麻糊、核桃露及楊枝甘露每杯100元，雪耳燕窩燉水梨每杯120元，全系列7月9日起嘗鮮熱賣中。