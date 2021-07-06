台日協會長邱義仁日前接受前總統陳水扁專訪時提到台獨可以當目標，但要考量中國大陸的反應且美國不會同意。無黨立委高金素梅表示，民進黨在維護所謂國家尊嚴的政治講究之下，買不到疫苗，導致4.58％的新冠肺炎死亡率，「對民進黨人而言，只不過是追求台獨理想所付出的代價。」

高金素梅認為，邱義仁重提「台獨」，表面上沒什麼新意，但骨子裡是有政治盤算的。就是說台獨「現在不適合」，但他只是說「現在」，不是「將來」，所以眼前就忍一忍，將來再說。但是對於「台獨」，這個他嘴巴上所說的理想，還是要繼續追求的。

高金素梅指出，台獨這種東西，對外有美國和大陸的壓力，民進黨要換一種說法來包裝，但是對台灣內部，就要當作「理想」來追求了。所以，儘管台灣各界的慈善團體為了搶救疫情，全世界到處追著疫苗跑，但是不斷卡關的蔡英文總統就偏偏要強調，德國的輝瑞疫苗就是不可以印上上海復星代理的「復必泰」這三個字，買疫苗的意向同意書就是要加上「我國」的字眼，突出我們國家的尊嚴。

高金素梅批評，就在這樣繼續追求台獨理想，維護所謂國家尊嚴的政治講究之下，平白無故浪費了整整一年的時間，買不到救命的疫苗也不心急，卻枉死了六百多人。4.58％的新冠肺炎死亡率，對民進黨而言，只不過是追求台獨理想所付出的代價。

針對邱義仁的發言，國民黨要求蔡英文針對這件事對外說明清楚，高金素梅認為，蔡英文是不會理會的。「為了追求台獨的理想，民進黨人正在把防疫當作想像中的台獨聖戰來打，犧牲無辜人民的生命，也在所不惜！」