全台疫苗不足引發疫苗特權爭議，台南市長黃偉哲批評疫苗都讓給雙北市優先，對此，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰今（6）日批評，民進黨又再挑撥南北矛盾了，無論柯市長的態度對錯，疫苗是民進黨政府分配的，憑什麼說是雙北人的特權？全國都在忍民進黨，試問黃市長敢追究3＋11破口嗎？

陳偉杰表示，若按照人口以及第七類從業人員的比例，雙北的確要比台南多出很多，疫情嚴重程度就更無庸置喙，這是救命與人權，跟特權能扯上什麼關係？再說，如今台灣疫苗杯水車薪，疫苗不足該怪誰？試問，難道不是黃偉哲市長所屬的民進黨政府嗎？如今與其憤怒的責怪雙北，為何不思考如何催促自己的民進黨政府想方設法加速疫苗到位呢？

陳偉杰指出，如果還要追根究底，這次讓台灣疫情爆發的病毒又不是原生種，是新冠病毒的境外移入，導致防疫破口最該追究的是當時3＋11的決策過程與決策者，以及遲遲不肯實施入境普篩的民進黨政府。

陳偉杰強調，當時在野黨在立法院提案追查3＋11，卻遭黃偉哲市長的同黨立委全面封殺，整個民進黨立委竟全數甘為3＋11的遮羞布。在野黨建議入境普篩說了一年多，民進黨政府不僅不理還連番修理，搞到連Delta病毒都入境，民怨都快炸鍋了，才被迫從入境不篩，到決定二篩又改三篩。請問黃偉哲市長，這些你敢去追究嗎？

陳偉杰表示，民進黨「嘴上說是同林鳥，病毒來時各自飛」，天天說著同島一命，卻要別人認了生死有命，最終就只會搞南北對立、分裂台灣。民進黨人沒資格怪雙北，現在是全國民眾在忍受民進黨執政，要求民進黨政府盡速平復疫情，然後查清真相還給那將近七百條人命的家屬以及全國民眾一個交代。所以黃偉哲市長別憤怒，先去追究3＋11破口吧。