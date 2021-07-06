大陸第一超模呂燕顛覆一般外界的審美觀，擁有丹鳳眼、厚唇，五官也不夠突出，卻意外討好外國時尚界，登上不少國際時尚類雜誌的封面，但成名後卻受到不少嘲諷和質疑聲浪，更有「第一醜模」稱號，不過如今她愛情事業雙收，近日和家人到長城遊玩，7歲混血兒顏值也被外界高度關注。

呂燕和法籍老公婚後育有一兒，最近她和家人一起到金山嶺長城遊玩，穿著短褲的她，露出修長美腿，雖然當媽了，仍維持纖細身材，而9歲兒也長高不少，遺傳父母基因，四肢修長、皮膚白皙，相當帥氣。

呂燕9歲兒已是帥氣大男孩。(圖／翻攝自微博)

農村家庭出身的呂燕，沒有顯赫背景，也沒有天使面孔，魔鬼身材，但憑著丹鳳眼、厚唇、扁塌鼻樑的獨特時尚長相，意外獲得知名造型師李東田和攝影師馮海青睞，為她量身打造拍攝巨型海報。

19歲時被法國模特兒公司星探發掘，不會英文和法文的她，憑著自己努力到處面試拍照，2000年代表大陸參加世界超模大賽，並一舉拿下亞軍，讓她聲名大噪，各種廣告接到手軟，也幫不少國際雜誌拍攝封面。

呂燕和法籍老公育有一子。(圖／翻攝自微博)

但她的長相卻一直備受外界熱議，有人覺得她是醜小鴨變天鵝，也有人覺得她外貌出眾，不過對於各種嘲諷，她都一笑置之，並靠著自身努力，讓人生活得精彩，不僅在法國結識擔任投資顧問的法籍老公，婚後更誕下可愛的混血寶寶，慢慢從模特兒圈退下來，經營自己時裝品牌「Comme Moi」，以設計師身分繼續在時尚圈發光發熱。