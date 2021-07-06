高雄13名校級軍醫官涉嫌利用藥事審議放水，或開立特定藥品收受藥商賄款，收賄金額從17萬至近百萬元不等，高雄地方法院依貪汙治罪條例分別處1年9月至7年8個月不等刑期，部分人繳回犯罪所得者緩刑4至5年，但另得繳交國庫60至90萬元，可上訴。

2014年11月杜政璋調至國軍高雄總醫院岡山分院擔任中校臨床藥事科主任，兼任該院藥品衛材審查委員，涉嫌提報10多項特定藥品、通過「國軍106-107 年度藥品聯標案」，每提報一項就能收取1至3萬元不等回扣。

10名藥商還利用杜掌握該院HIS資料系統的權限，分析該院醫師用藥習慣與數量，進而請託特定醫師提高他們經銷的藥品用量，再給配合的醫生回扣，杜也從中賺取數百至數萬元不等作業費。

張姓、莊姓藥商也用同樣手法，找上左營分院內科部主任蔡文正、上校部主任湯旭南、中校科主任劉開璽、翁銘偉、林承志、喻興甯、黃其權、黃夢麟、徐嘉宏，及岡山分院中校科主任張朝杰、傅江輝、醫官高建仁等人，交付17萬至99餘萬元不等回扣給上述13名軍醫官。

檢調查出，杜將醫師用藥明細列印成紙本，或存成隨身碟，或直接利用電子郵件寄給藥商，藥商再將現金回扣裝在白色信封內，直接在杜岡山分院辦公室內面交，或放在抽屜內轉交。

法官勘驗13名軍醫關的監聽譯文、查扣電腦資料及相關明細，認定杜等13名軍醫官收賄，依貪污治罪條例判1年9月至7年8月不等刑期。願意繳回犯罪所得的軍醫官則換取4至5年緩刑，但仍須支付公庫17至90萬元，全案可上訴。