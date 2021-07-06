逢甲夜市疫情前人潮摩肩接踵，疫情期間門可羅雀！(陳世宗攝)

「雙北可以、為何台中卻不能？」市議員楊正中等接獲攤商們陳情，指雙北疫情比台中市嚴重，夜市都開放營運，為何台中市卻不行？希望市府考量業者的生計問題，讓業者能適度的恢復營業。市府經發局強調，市府已做好開放的準備，目前仍視中央的態度，做進一步決定的參考。

攤商陳情指出，雙北疫情比台中市還嚴重，但夜市都開放營運，如黃昏市場、好市多和處於封閉空間的百貨公司，他們處於開放空間，且東西買了就走，為何不能營業？如果再不開放，對傳統夜市恐將面臨斷炊，尤其暑假過後，就學中的孩子又要註冊，不知錢從那裡來？

市議員認為，坊間的傳統市場，人流的聚集都比夜市還要多，且中央流行疫情指揮中心也說從未禁止夜市營運，並訂出營運管制措施；攤商們已停業1個多月，且都是靠現金收入維生下，希市府重視攤商們的心聲，於新冠肺炎疫情逐步趨緩時，核准業者適度恢復營業。

經發局強調，市府因考量夜市會造成人流的聚集，民眾逛夜市吃東西都會脫下口罩，甚至聚集邊走邊吃，不排除有散播疫情的危機；市府已做好開放的準備工作，將仍視中央的態度與進度，再做進一步的參考，一切以防疫為優先。

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