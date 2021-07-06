石英元件廠—晶技(3042)6月合併營收為13.15億元，月減8.23%，受此影響，今天股價收低。不過，第3季起進入傳統旺季，且蘋果新機拉貨啟動，晶技預估，下半年業績會比上半年好，日系外資認為，晶技在5G、WiFi 6及電動車等產品挹注下，今年每股盈餘上看8.9元，維持「買進」評等。

受到房產營收減少影響，晶技6月合併營收為13.15億元，月減8.23%，但年成長61.37%，累計前6月合併營收為76.51億元，年成長63.67%。

晶技自結5月營業淨利為3.55億元，年成長187.2%，稅前盈餘為3.65億元，年成長163.5%，單月每股稅前盈餘為1.18元；累計前5月營業淨利為14.38億元，年成長172.7%，稅前盈餘為14.81億元，年成長161.2%，每股稅前盈餘為4.78元。

晶技自去年加速啟動擴產，新設備目前在裝機試產中，預計今年7月到8月可增加月產能30KK，加上下半年到位的新設備將於年底再增加月產能30KK，今年晶技將增加月產能60KK，年底時月產能將達470KK。

日系外資看好5G、WiFi 6、物聯網、ADAS/EV及房產項目營收貢獻下，晶技今年獲利可望強勁成長，每股盈餘上看8.9元，年成長93%，維持晶技「買進」評等。