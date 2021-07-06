我國新冠肺炎疫情死亡率相對國外來的高，但中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天指出，或許是因為家屬不願意看到親人遭受插管的不適，因此放棄治療，導致許多可挽救的病患，沒有機會接受侵入性治療，但對此，台南大安婦幼醫院麻醉醫師陳冠廷在臉書以「幹！新冠肺炎與DNR」」為題批評。

陳冠廷表示，國內染疫的549位死者有簽DNR（不施行心肺復甦術）的那些人，哪些是被DNR害死的？國內這幾二十多年來緩和醫療觀念的引進，逐漸推廣至急重症單位，因為那裡也是死亡發生最多的病房。當現代醫療已經無法挽回一條生命，醫療人員懂得跟病人、家屬溝通讓他們有機會來面對人生最後的課題「死亡」，緩和醫療的處置讓病人與家屬身心靈得著照顧，簽一紙「DNR」只是整個過程中的一張紙。醫療人員不會因沒力氣、懶得照顧，而急著讓家屬簽DNR，「這樣的說法，這樣的指控，我要質疑你怎麼照顧一條條生命？吹冷氣、看死亡數字、講幹話！」

陳冠廷說，醫療人員發現現有的處置已經無法挽回生命，所以溝通後也簽了DNR，張上淳卻說「喪失了許多可挽救的生命！」，幫你救個臥床久一點再死、幫你救個死亡時全身插滿管路、生命對你們來說就是一串串的數字，你們要數字好看，生命的長度、品質無法兼顧時，孰重？你在他們身上開了一槍，你對不起這些急重症搶救生命的醫療人員，讓國內這幾年推動ACP（預立醫療自主權）、DNR、緩和醫療的這些行政、立法、醫療人員的辛苦倒退了好幾步。

陳冠廷指出，請尊重所有的急重症醫療人員，他們絕不會濫用DNR的功能，不會濫用醫療人員的天職，要繼續做、通通做很容易，沒什麼好考慮，每個醫院發滿葉克膜、呼吸器讓醫療人員做到嫑嫑的，要取捨治療的利弊更難，「靠北喔，難道你不知道做越多，健保給付越多」，簽一紙DNR後，錢也沒得賺，醫療人員的天職不會、不該被金錢污染。