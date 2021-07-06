吉安鄉立幼兒園疫情期間，將推動母語融合課程的客語教室改為線上視訊教學，家人也能藉陪同學習時，練習開口說客語。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府照顧原住民孩童，規畫課後扶植班，在學童放學空檔時，傳授更多元的知識，疫情影響，學校停課，扶植班卻沒有因此停擺，而是改採線上視訊課程，讓學習不間斷，持續激發學童的潛能，增進視野。

據內政部統計，花蓮縣原住民約有9.3萬人，是全台之冠，同時占全縣人口數28.8％，花蓮縣政府協助原住民孩童學習、教育並減輕家長照顧負擔，辦理課後扶植班，在學童課後時間，規畫原住民族歷史、文化、語言、音樂、藝術和學業補救等豐富多元的課程。

原住民行政處長陳建村表示，課後扶植班採無壓力學習方式，激發學童潛能、培養興趣及增進視野，同時也透過課後陪伴與互動，充填心靈雞湯，減少或阻斷孩子們接觸誘惑和不良環境，而原民處針對承辦單位進行技術支援與年度評鑑，也辦理定期與不定期實地訪視，確保執行品質，辦理多年來，廣受好評，今年也從去年的9班大幅增加至15班，學生受惠人數也倍增到250人。

5月中旬全台進入三級警戒，全台各級學校停課不停學，改採在家中線上上課，而原民處也隨即輔導承辦單位，規畫不同時段的視訊課程，讓學生居家防疫期間學習不會間斷。

陳建村說，現階段遠距教學的目的在於讓學童於警戒期間仍能繼續學習，隔著冰冷無溫度的螢幕，不只需要訓練學童的專注度及自我學習能力，老師們也必須挑戰成為吸睛的直播主，保持上課的熱度、參與度和互動性。不過遠距教育未來可能成為一種趨勢，原民處也將配合縣府「數位科技教育」，仿效現階段線上課程增益模型，開創適合原鄉的現代化、科技化教學工具。

此外，吉安鄉立幼兒園跟進遠距教學模式，將推動母語融合課程的客語教室改為線上視訊教學，邀請2位客家委員會客語薪傳師吳月英及賴妍寧，每周2次、每次1小時，在線上和學童互動教學，家人也能陪同練習，自然開口說客語。