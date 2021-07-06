台中市后里區陳姓婦人今天早上9時許下田工作時，不慎跌落九甲路2公尺深乾溝渠，后里消防分隊獲報後緊急馳援，救起老婦後緊急送醫院，醫院進行快篩呈陽性反應，消防分隊獲院方通知後，目前隊上12人全部在分隊內自主健康管理，包括救災、救護等勤務即刻暫停。醫院表示，老婦PCR結果最快明天早上出爐。

75歲陳姓婦人上午9點多，到后里區九甲三路與九號路口的農田要採收絲瓜，不慎跌落溝渠，路人發現報案，台中市消防局派遣后里分隊、出動消防車1輛、救護車1輛及7名人員到場救援，花了5多分鐘將婦人救起，並送醫院醫治。

不料，大約11點多，醫院通知消防分隊表示婦人快篩為陽性，分隊嚇了一大跳，趕緊告知隊上全部隊員，由於7名消防員出勤救災時僅戴上口罩，立即進行環境及設備大消毒，包括救災、救護等勤務即刻暫停，隊上全部12名人員目前在分隊內自主健康管理，等待老婦進一步PCR結果報告出爐。

醫院指出，婦人無接觸史，也沒有新冠肺炎症狀，因跌落水溝，造成輕微腦震盪及腰椎骨折，因婦人快篩為陽性，已送專責醫病房治療，目前進一步進行PCR檢測，結果最快明天出爐。