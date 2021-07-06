南化果樹產銷班芒果包裝場，分級包裝確保每顆芒果品質。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南進入芒果產季，為協助農民行銷，台南郵局特別選用南化果樹產銷班第79班「一穗一果」栽培管理方式生產的果實，其色澤美、甜度高，媲美外銷日本等級，6月15日開放訂購後，短短半個月創下約10.6噸、121萬元佳績。

市長黃偉哲表示，因應芒果產季，市府6月初即洽請台南郵局全力協助農民宅配鮮果，該郵局即刻因應加派人力及運能，並提早於玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速的快捷郵件協助農民宅配運送鮮果，是台南農民及消費者的「神隊友」。

台南郵局指出，前些日子受疫情影響，許多民眾減少外出，改為網路購物，部分宅配業者為確保品質，調整服務內容。該郵局運能雖然也增加，但出貨通順，用速度守護農產品質、力挺小農，希望能減輕疫情對芒果銷量的影響。

農業局長謝耀清說，農業局啟動內銷、外銷及多元加工等產銷策略三箭穩定台南芒果市場。喜愛芒果的民眾可於i郵購及各地郵局窗口訂購；此外，為促進社會公益，每銷售一箱就捐款10元給台南市理想家庭促進協會，價格優惠兼做公益，歡迎民眾多多採購。