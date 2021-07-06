台南市政府5日起開放70歲以上長者施打疫苗，礙於疫苗數量不足，許多民眾從早到晚打電話到診所預約幾乎都預約不到，致電里鄰長詢問也一樣，不少里鄰長無奈陳述，配合防疫卻飽受里民責難，裡外不是人。市議員許又仁說，現階段台南獲中央配發疫苗數僅夠3成70歲以上長者施打，8日又預計開放65歲以上70歲以下長者預約，可以預見，將產生更大電話預約搶打潮，造成基層診所、區里人員嚴重困擾。

中央從7月1日起按年齡逐步開放65歲以上長者接種，台南市目前65至74歲長者有19萬3千多人，中央以3成人數估算，並包含第5類長照機構工作者、服務對象、75歲以上未施打長者、55歲以上原住民身分，台南兩波共配發7萬4200劑。

許又仁指出，中央配發劑量遠遠不夠地方政府開放年齡級距需求，必定造成多僧多粥少情形，現在已經出現許多民眾每天打電話，就是預約不到，第一線診所和區里人員首當其衝。有里長就直指，政府疫苗尚未到位，話說太滿，讓民眾每天都追著他問何時打疫苗？電話接到手軟。

許又仁說，即使把中央於8日配發量來讓70歲以上長者施打，也僅足夠該年齡層5成施打，若再降低到65歲以上長者施打，只是增加空等待施打的人數。他建議，市府應評估中央配發疫苗劑量及各年齡層人口數，比如把一階段擴充5歲級距，縮小為2歲級矩，另再依據疫苗預約施打及實際施打比率，再評估向下開放施打日程，以免基層疲於應付民眾預約不上的怒氣。