中市30歲方姓美髮師在今年5月4日涉酒駕遭送辦，當天中午離開地檢署，晚間就去KTV包廂飲酒唱歌，短短的3.5小時狂喝半瓶威士忌約350cc，喝到隔天凌晨3時酒駕返家，途中撞死資深媒體人黃暐瀚的母親，他肇事後下車竟直奔對面便利商店買啤酒喝，企圖藉此脫罪，檢方抽絲剝繭取證追查，全案偵結依公共危險致死罪嫌將他起訴。

美髮師方兆杰在今年5月4日凌晨到中市西屯區1家火鍋店用餐，吃了好幾碗的燒酒雞湯，在凌晨3時26分自己開賓士車上路，行經文心路3段因闖紅燈被警察攔查，警方發現他身上有酒氣而進行酒測，吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克已超標，而將他的車子移置保管，將方男以現行犯移送台中地檢署。

方男在當天上午11時37分偵訊結束離開台中地檢署，晚間10時許開賓士車載朋友到中市北區公園路1家KTV與友人聚餐喝酒，他到場先喝1杯啤酒，再點一瓶酒精濃度40％的大摩15年威士忌，接著就以威士忌酒杯敬酒狂喝，持杯喝了43次共約喝掉半瓶，喝到5日凌晨2時許才開車離開。

方男在凌晨3時28分行經南區東興路與樹義一巷路口時，撞上要穿越馬路的資深媒體人黃暐瀚母親，7旬黃母遭撞飛倒地傷勢嚴重。方男肇事後立即下車，但卻直奔對面的超商，買了1瓶500cc的罐裝啤酒，返回車上喝掉400cc，警方獲報到場處理，在他喝啤酒的20分鐘內約凌晨4時許進行吐氣酒測，酒精濃度為每公升0.40毫克，而黃母送醫急救不治。

方男到案，警訊時否認酒駕，辯稱他在5月3日晚間8時許喝完酒後，就沒再碰酒了，他是因為車禍受到驚嚇，才到超商買啤酒喝想要壓驚。警方循線調閱駕車路線影像，追查他到KTV，再追查包廂監視器畫面及證人指認，方男才坦承酒後駕車肇事。

檢察官並根據包廂內監視器影像發現方男竟在3.5小時，共喝威士忌43次約350cc及1次啤酒，體內已累積相當程度的酒精，車禍後喝啤酒約20分鐘就進行酒測，認定啤酒在短時間內不可能影響體內酒精的累積，而認定呼氣酒精濃度每公升0.04毫克，是在KTV喝酒所致，確認是酒駕車禍。

檢方以方男在車禍前1天才因酒駕被查獲，應知警方處理車禍事故必定實施酒測，怎麼可能還執意喝酒，讓自己再度觸法，不採信他的說法，依公共危險致死罪將他起訴。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！