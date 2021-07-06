旅客服務再進化，中華航空打造一站式查詢平台，提供疫情期間所需的防疫訊息與服務，訂房、訂車及預約檢測e指完成，首度在官網推出「防疫安心GO專區」，整合防疫旅館及防疫接送車預訂、核酸檢測醫院資訊、Wi-Fi分享器租用、各國入出境規範等五大功能，未來更將導入數位驗證核酸檢驗報告程序，簡化登機作業。

華航自去 (2020) 年疫情初始，即率先在官網設立「新型冠狀病毒資訊服務專區」公告航班動態及旅客須知；因應後疫情時代到來，特別建置「防疫安心GO專區」中英文兩種語言版本，提供旅程以外的進階加值服務。華航與AsiaYo訂房網、台灣機場快線、Tripool旅步、Jetfi桔豐科技及飯店業者等合作，旅客瀏覽「防疫安心GO專區」便可直接連結至特約業者網站，預訂台灣、日本、越南與加拿大的防疫旅館，以及台灣防疫接送車或租用Wi-Fi分享器。

華航也攜手台灣各地及越南、英國等國的醫院，持有華航機票的旅客在專區輸入機票號碼完成驗證後，即可查詢合作醫院的核酸檢測資訊，透過相關連結至醫院網站自行填寫及預約，便利旅客有一趟安心的旅程。

華航優化各項防疫作業，持續推廣「旅客零接觸」的網路報到及自助行李託運服務，並配合全球各地機場的設備建置規劃，在舊金山、香港、紐約、台北松山等場站逐步啟用人臉辨識自助登機。華航也積極關注數位健康平台發展趨勢，在新加坡與吉隆坡返台航班陸續試行，與 Affinidi 電子健康驗證平台合作，導入數位驗證核酸檢驗報告程序，簡化登機作業，提高出境旅客通關效率。

旅客報到時只要將核酸檢測報告存置於手機，由地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台的設備掃描QR code數位驗證碼，即可立即判讀，加速確認旅客健康資訊，減少機場人工識別時間，增進報到流程效率。華航持續發展非接觸式服務，並與國際航空運輸協會 (IATA) 等國際航空組織及數位健康驗證平台交流合作，後續會依試行情況評估導入相關服務至其他航線，共同為防疫把關，兼顧安全與便利的旅行體驗。