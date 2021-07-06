大陸最近開放三胎政策，不過之前超生還是要罰繳「社會撫養費」，四川一家庭，一胎化時期生了3胎，罰了2胎還不怕，繼續生，其中第4、5胎因政府受災資料佚失，躲過兩張罰單，接著第6、7、8胎避不過，累積遭罰266萬多元（人民幣，下同），隨著政策開放，地方政府法內施恩，降至9萬元。事主說，孩子3個已出社會，5個還在讀書，2個進大學的負擔較重，「按照我實際收入，把孩子和父母的開支除外，有多少就付多少。」決定分期付款3年內繳清。

大陸界面新聞報導，四川安岳縣拱橋鄉一對夫妻生了8個子女被徵收社會撫養費266萬元，此事曾引發社會熱議。

2021年7月5日，安岳縣衛健局決定對這戶超生家庭重新徵收社會撫養費共計9萬元，徵收決定書已獲當事人認可並簽字，雙方約定分期繳納。

此前報導，安岳縣劉姓男子家庭於2006年生育第6孩，2009年生育第7孩，2010年生育第8孩。2019年3月11日，安岳縣衛健局依據2014年修訂的《四川省人口與計畫生育條例》規定，對生育這3個孩子的行為分別作出《社會撫養費徵收決定書》。分別徵收社會撫養費27萬8400元、71萬8080元、166萬6560元。3份《社會撫養費徵收決定書》合計徵收金額高達266萬3040元。

安岳縣衛健局表示，劉氏夫妻共生了8個子女，均發生在全面二孩政策實施之前，按當時法律，除第一個孩子外，對其餘7個子女都應徵收社會撫養費。由於第2、3孩生育較早，已徵收過社撫費。此後，拱橋鄉計生辦有關資料在幾次洪水中損壞，無法確定第4、5孩生育行為是否被處理。因此，2018年11月調查時，決定只對其生育第6、7、8孩徵收社撫費。

因繳不出來，安岳縣衛健局於2020年5月8日、8月28日，兩度向法院申請強制執行。不過，安岳縣人民法院認為，縣衛健局2019年作出這份徵收決定所依據的2014年版《計生條例》，已於2016年修正條例實施後廢止，所以對3三份申請均不准予執行。

為此，安岳縣衛局依據最新修訂的《四川省人口和計畫生育條例》，徵求法院、律師意見，結合當事人實際情況，從266萬元降到了現在的9萬元左右。至於具體計算標準，官方沒說明，但坦承之前徵收金額偏高。

全面二孩政策實施後，各地計生條例都做出了相應修改。對於計畫外生育，四川省2016年修改地方條例後，社會撫養費徵收標準由原來的每多生育一個子女，對雙方當事人分別「按計徵基數的6倍至8倍徵收」，修改降為「按計徵基數的3倍徵收」。