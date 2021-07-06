宏碁(2353)電競筆電在克羅埃西亞蟬聯七個月坐穩市場龍頭，5月份亦以35.4%市佔率持續保持冠軍地位，年增率以39.2%領先業界，穩固在當地的市佔率及聲量。

宏碁電競筆電上半年（1至5月份）在克羅埃西亞表現亮眼，成功的產品策略區分入門款至核心玩家的Predator Helios 300及 Predator Triton 500等多款產品組合，大幅滿足不同階級的玩家需求；除此之外，多元化的線上行銷及分析策略成功打進玩家內心，以達成線上渠道的銷售佳績，同時穩固宏碁電競筆電在克羅埃西亞的強勢地位。

除了克羅埃西亞之外，宏碁電競筆電在秘魯及哥倫比亞也蟬聯市場龍頭，5月份皆以37%市佔率榮登當地銷售第1；其中，祕魯年增率以77.5%遠遠超越業界（均值負7.1%），累計今年1到5月份年增率同樣以199.3%超越業界（均值116.1%），顯示宏碁電競筆電成功站穩市場地位。

宏碁5月合併營收為248.07億元，創7年同期新高，年增22.9%，月減0.6%，營收與上月大致持平。累積前5月合併營收為新台幣1213.14億元，年增36.6%。