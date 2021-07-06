屏東6日新增1確診，中央流行疫情指揮中心指出，屏東新確診「案15184」曾與確診白牌車司機共同泡茶，當時就一同被匡列，26日轉往集中檢疫所時，也與「案14905」同車，狀況與5日確診的「案15163」相同，目前出現2個可能感染源，尚待釐清中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「案15184」CT值高，血清抗體陰性，感染屬較近期。