屏東Delta病毒群聚再＋1 曾與確診白牌車司機泡茶 14:582021/07/06 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣在枋山及枋寮皆啟動全鄉消毒。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東6日新增1確診，中央流行疫情指揮中心指出，屏東新確診「案15184」曾與確診白牌車司機共同泡茶，當時就一同被匡列，26日轉往集中檢疫所時，也與「案14905」同車，狀況與5日確診的「案15163」相同，目前出現2個可能感染源，尚待釐清中。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「案15184」CT值高，血清抗體陰性，感染屬較近期。 新北＋5創新低 侯籲注意輕微疫區 南機場社區16確診 潛藏感染源 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #屏東 #白牌車司機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東Delta再添1例 桃國軍804 女4採轉陽 04:102021/07/06 焦點要聞 桃園竹市施打率 高於全國平均 04:102021/07/06 地方新聞 雲南瑞麗增5例本土確診 專家：外防輸入壓力非常大 11:482021/07/06 兩岸 使用大陸疫苗卻爆發疫情 CNN：陸製疫苗絕非失敗之作 14:222021/07/06 國際 3大指標已浮現 專家：712解封勢在必行 10:572021/07/06 生活 陸增23例新冠確診 台灣昨再向廈門輸出1例 11:302021/07/06 兩岸 「抗疫」不分你我 後車頭發展協會備千份防疫面罩送暖十甲旺 13:552021/07/06 寶島 賣菜郎當蜘蛛人 爬入熟女家撲倒她喊「肖想你很久」 12:262021/07/06 社會 黃珊珊》台北市7家醫院PCR篩檢免費 09:052021/07/06 生活 第3波疫情再起 雲南瑞麗新增5例本土確診 11:512021/07/06 兩岸 直播》死亡暴增17例 屏東染Delta再添1人 本土共增27例 13:402021/07/06 生活 生活熱門新聞 3例40多歲確診死亡 指揮中心揭暴增17死原因 - 生活 北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀」確診 急匡列90人 - 生活 死亡暴增17例 屏東染Delta再添1人 本土共增27例 - 生活 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 - 生活 新光三越、信義誠品櫃姐確診 新北曝足跡曾到家樂福、全聯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。