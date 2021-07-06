嘉義地檢署檢幫助司法弱勢自營商產製白米及雞蛋組合的「好嘉在關懷箱」。（廖素慧攝）

嘉義地檢署檢察長張曉雯鼓勵劉姓「配宅小哥」挺過疫情。（廖素慧攝）

嘉義地檢署推出「好嘉在關懷箱」委由劉姓「配宅小哥」運送。（廖素慧攝）

劉姓更生人剛貸款創業，因疫情衝擊幾乎零收入，其他更生人、犯罪被害人「馨生人」及受保護管束人也有生計困境，嘉義地檢署揪團訂購餐盒，還有白米及雞蛋組成「關懷箱」，由劉男當「宅配小哥」負責運送到家，多方合作互助「疫」起度難關。

25歲劉男少年時期誤入歧途，觸犯法網，付出代價後，4年前接手阿公為活動搭棚子的工作，收入穩定後，與家人合夥開設行銷公司，今年3月間獲得財團法人臺灣更生保護會嘉義分會核撥貸款，購買4.5噸貨車，打算擴大營業，卻受疫情衝擊，幾乎零收入。

嘉義地檢署檢察長張曉雯有感於疫情三級警戒，弱勢家庭的生計受到嚴重衝擊，號召財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會、財團法人臺灣更生保護會嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會，發起「好嘉在關懷箱、讓愛宅配到家」活動，三箭齊發，互助互惠，共度難關。

嘉檢號召團購更生人、馨生人及受保護管束人產製的商品及餐點，向趙姓馨生人經營的「

1314倚山倚食異國料理」店團購午餐便當，目前每天採購約數百元至數千元餐盒，每周購買更生人、馨生人及受保護管束人自營的雞蛋、白米、魚產、蔬果及洗車券等商品。

此外，推出由三分會募資採購受保護管束人販售的白米、紅殼蛋組合的「好嘉在關懷箱」營養食品，委由劉男運送宅配到三分會服務的弱勢家庭，並由劉男召募熱心的更生人協助配送至嘉義縣市各地，論件計酬，以工代賑。

張曉雯表示，嘉檢推動各項司法保護緊急紓困措施，獲得臺灣更生保護會嘉義分會主委黃俊森、財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林木釧及嘉義榮譽觀護人協進會理事長黃國明大力支持，也期盼各界共襄盛舉，幫助司法弱勢家庭挺過疫情難關。