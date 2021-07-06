【旅遊經 編輯部報導】

國內藝文場館受疫情三級警戒影響已閉館一個多月，民眾居家防疫也能「藝」起提高涵養與氣質，為讓民眾在家也能親近藝術，台中市大墩文化中心特別企劃，精選出6件典藏品，包括：《清境之情》、《夫妻臉》、《曲溪峻峰》、《浪沖浪平幾時了》、《更鼓樓》、《鷹》等製作成「大墩典藏之美線上看」影片。其中，最特別的是由文化中心主任，本身也是油畫家的陳文進擔任作品導覽員，首播已於7月2日播出，之後每周三、五於「台中文化小尖兵」和「臺中市大墩文化中心」臉書粉專將各播出一集，活動至7月21日止，邀民眾「藝」起「宅」入藝術之美。

台中市文化局指出，大墩文化中心自民國72年啟用至今，是台中市重要的藝術藏寶庫，透過價購、捐贈和競賽等方式，目前蒐藏超過400件各時代名家的經典作品，每件作品都是台灣美術界的重要瑰寶。文化中心平時規劃專區來展示各種典藏品，疫情期間則特別卸下典藏品的防護蓋，打上燈光，透過專業攝影，由身兼文化行政與藝術家「雙重身分」的主任陳文進，深入淺出分享中部資深藝術家呂佛庭、侯壽峰和陳庭詩等大師的作品及故事。

大墩典藏之美線上看-蔡尉成大師作品《夫妻臉》(圖片：台中市政府提供 )

主任陳文進表示，「此次的影片是採用即興、口語化的方式進行導覽，用藝術家看創作的角度去拍攝，讓影片較平易近人。」在導覽雕塑家蔡尉成的作品《夫妻臉》時，他特別指出，「一般的雕塑作品，可能會把人物雕塑得很寫實、很細膩，但是蔡老師反而著重在追求整體感。《夫妻臉》用比較具象的方式把夫妻融為一體，夫妻兩人互相對望又若有凝思，恩愛溢於言表，是一項很有美感而且成熟的作品。」《夫妻臉》也是第四屆大墩美展大墩獎的得獎作品。

大墩典藏之美線上看-呂佛庭大師作品《曲溪峻峰》(圖片：台中市政府提供 )

在導覽呂佛庭大師的作品《曲溪峻峰》時，主任陳文進特別有感而發，指出「這個作品是典藏品的重中之重」。呂佛庭大師人稱「佛老」，承襲文人畫的技巧，但獨創一套表現山石和峰巒等脈絡紋理的皴法，陳文進說，「在畫面的細部可以看到他的皴法是用『點』的，一點又一點，慢慢點出明暗。曲溪彎彎曲曲的從深山裡面流出來，一旁的山峰相當峻峭，產生一種深遠的空間結構。」

大墩文化中心主任陳文進化身金牌導覽員分享藝術家侯壽峰的作品《浪沖浪平幾時了》(圖片：台中市政府提供 )

大墩典藏之美線上看-陳庭詩大師作品《更鼓樓》(圖片：台中市政府提供 )

大墩典藏之美線上看-黃磊生大師作品《鷹》 (圖片：台中市政府提供 )

大墩文化中心主任陳文進化身金牌導覽員分享藝術家侯壽峰的作品《浪沖浪平幾時了》

※.「大墩典藏之美線上看」資訊：

影片播出：7月2日至21日，每週三及週五上午11時播出地方：臉書粉專「台中文化小尖兵」及「大墩文化中心」