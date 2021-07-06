台北市1名女子5年前到信義區1間知名整形診所做隆乳，不料手術後她某次做踩背按摩時假體破掉，之後出國泡澡也發生感染發炎，5年來回診歷經縫針、抽水、補脂肪、清夾膜、重做假體等數十次的手術後，她的胸部竟呈現高低不一、乳暈變形，觸感有顆粒與凹陷，下胸甚至有條狀突起，最後她只能崩潰求診於另間診所。

1名女子在「爆料公社app匿名館」發文表示，她在5年多前到東區1間知名整形診所做絨毛面隆乳手術，醫師表示「球不容易破，連大象壓都不會破」，但是她某次做踩背按摩時聽見「波」聲響，回診後陸續發現2邊均破掉，復原後他某次出國玩水，傷口處竟感染引發蜂窩性組織炎，胸部因此攣縮變形。

女子她的兩邊胸部呈現「高低差」，差距將近1個手掌，醫師不斷用縫針試圖改變高度，導致她的胸下都是針孔。（翻攝自「爆料公社app匿名館」）

女子歷經數10次的手術後，她的胸部還呈現詭異的凹洞，乳暈也變形，再補入脂肪後，下胸甚至出現條狀隆起物，摸起來有顆粒感。（翻攝自「爆料公社app匿名館」）

該女子控訴，此後她的兩邊胸部呈現「高低差」，差距將近1個手掌，醫師不斷用縫針試圖改變高度，導致她的胸下都是針孔，歷經7、8次手術後，她的胸部還呈現詭異的凹洞，乳暈也變形，再補入脂肪後，下胸甚至出現條狀隆起物，摸起來有顆粒感，在莢膜、縫下線高達10幾次後仍不見好轉，最後她才轉至另間診所做復原手術。

該女子控訴，該診所屢次改善失敗，就將錯怪罪在她沒有好好按摩，但她曾晚上按摩後大出血，送至醫院高燒至40度，她到另間診所時，對方醫師則取出一邊假體說仍是破掉的，導致她胸部一直發炎生水，需一直抽水；遭控訴的診所護理師一度勸說換另一款假體，醫師還對護理師說「叫她不要再亂了，現在全世界只剩我能調整她的胸下緣，她再這樣我就不客氣了」。