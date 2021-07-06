台南市繼透過中央爭取幼教業者、學校廚工及各類鐘點教師能從寬納入紓困方案後，又針對未具本職各類鐘點教師和服務人員未盡合理申請限制，向行政院反映應放寬，獲教育部正面回應並函文各縣市重新調整申請須知，台南市長黃偉哲感謝教育部從善如流接受市府建議，調整後的作法較符合紓困方案精神並激勵基層服務人員的士氣。

台南市教育局指出，針對高中以下學校及幼兒園未具本職各類鐘點教師或服務人員，皆可就個人受疫情影響停課期間所中斷授課或服務情形申請紓困，不受跨校或跨授課類別(身份)限制，僅依紓困振興辦法規定設定個人受補助總額不得高於4萬元，且不得重複請領其他機關相同性質之津貼和補助。

黃偉哲表示，各類未具本職的教育服務人員，包括國小課後照顧班、夜光天使專案講師、課後學習扶助教師、課後社團人員、公幼教師助理員和延長照顧服務人員等，都是幫助學校推動多元學習的重要夥伴，這些鐘點教師或服務人員，受疫情停課影響而中斷授課，也應納為紓困對象。

他說，這些人因未具本職，有的會身兼多種班別的授課或進行跨校服務，若限制其不能多類別或跨校申請紓困補助未盡合理，感謝教育部能從善如流接受市府建議。

教育局長鄭新輝表示，依據教育部6月29、30日來函說明，申請人如於同校或跨校具不同性質之多種身分，僅能於一校勾選一種身分並申請一次，且不得跨校或跨縣市重複申請。該項規定限縮了相關人員的補助申請權益。

他說，調整後的申請須知，已立即公告請各校轉知各相關人員，並盡速辦理各項調查及申請作業，只要資格認定與授課審核沒有違誤，就會立即撥付款項。