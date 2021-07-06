女星林千又曾和納豆有段情，日前她遠赴美國參加妹妹的畢業典禮，和家人順便施打疫苗，正好碰上當地國慶日，她和媽媽便入境隨俗，戴上口罩一起在派對狂歡，更曬出和媽媽狂揮中華民國國旗的影片，沒想到此舉竟引起來網友砲轟，「舉什麼國旗？蹭什麼？有事嗎」，對此她也發文反擊。

林千又日前在限時動態曬出一系列狂歡影片，只見她穿著清涼，和媽媽在台上興奮狂揮中華民國國旗，現場氣氛嗨到最高點，然而此舉卻引起部分網友不滿，謾罵她的行為，「舉什麼國旗？蹭什麼？有事嗎？」讓林千又十分無奈，截圖公開回應，事後對方發現林千又公開發文又態度惡劣要求刪除。

林千又和酸民互嗆。（圖/翻攝自林千又IG）

對話截圖中能看到，酸民先嗆林千又：「妳在美國白天吃飽沒事幹嗎？」林千又也哭笑不得的回應，「不好意思，夜店是晚上」，還回覆了對方的邊開車邊錄影的限時動態，「開車拍什麼拍？有事嗎？」對方被質問到無話可說，以英文回覆「I don’t give a shit with you」，卻又被林千又糾正，「正確講法是I don’t give a shit about you」。

林千又帶媽媽在當地夜店狂歡。（圖/翻攝自林千又IG）

事實上，林千又上月日就搭機飛往美國，分享在當地打疫苗不但選擇多，有輝瑞、莫德納、強生，又完全免費，而她是選擇打輝瑞疫苗，也透露已經施打完第二劑，感謝美國之餘，也關心台灣疫情，她也表示打完輝瑞第二劑後就會有95%免疫效果，但大家幾乎都不戴口罩，當地每天還是有500、600人確診。

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