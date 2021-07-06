行政院政務委員唐鳳今說明疫苗意願登記預約系統，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前共累計83萬4780人做意願登記，他並強調，不是有意願就符合資格，第9類的民眾會根據過往的就醫紀錄，由1922通知，第10類則是符合年齡即可。

陳時中表示，全國第9類共有6萬1千多人登記、第10類77萬3千多人，截至兩點，共83萬4780人登記，金馬澎人數相對少，第9類共220人登記、第10類2076人，總共2296人登記。

陳時中也強調「不是說來登記、有意願就符合資格。」我們有一定的定義，第9類的民眾，會請健保根據以往的就醫紀錄，1922會有簡訊通知，是否符合資格，第10類的問題比較小，基本上只要符合年紀就符合資格。

陳時中表示，第九類公費接種對象為18至64歲重病、罕病、慢性病患，第10類則是50至64歲的民眾，而疫苗預約系統主要是為掌握各類型民眾接種疫苗意願，以利後續疫苗分配。

陳時中表示，7/8離島、外島試行預約，每一個系統要全部大規模預約登記，難免會有需要改正的地方，離島相對人數較少，可以提早發現問題作相當程度的修正，讓未來大規模施行時可以更順暢。