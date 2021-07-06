國民黨主席江啟臣6日出席民間團體捐贈防疫物資活動，媒體詢問台灣疫苗覆蓋率及未來經濟復甦等議題，他表示，油電會帶動物價，面對這波疫情，政府應優先凍漲油電；過去這1個多月，油價已連8漲，但政府卻無動於衷，「該凍漲的還沒凍漲，這巴掌是打在人民臉上，大家宅在家裡，卻付出非常高的成本」。

江啟臣表示，在本土疫情剛開始之際，他與國民黨14個執政縣市首長視訊會議時，大家最大的共識就是呼籲油電凍漲。他在6月就呼籲夏季電價應該凍漲，但執政黨做半套，只有6月凍漲，我們是要求整個夏季電價都應該凍漲。

江啟臣說，現在油價也應該凍漲，若油電不凍漲，目前這些紓困措施所造成的紓困孤兒會雪上加霜，疫苗孤兒與紓困孤兒已經一堆了，這種最基本、最容易做到的油電凍漲，政府再不做，真的不把百姓的生活與生命放在心裡！

江啟臣呼籲勿讓油電漲價導致物價成長的情況發生，他說，通常物價漲上去就回不來了，請政府行行好，讓油電凍漲，讓人民能稍微喘一口氣，「你沒辦法普發現金救急，起碼也要油價凍漲，這是最基本的紓困」。

至於何時解封及解封後的擔憂，江啟臣說，人民希望能恢復正常生活，讓生計不要受到疫情影響，又擔心疫情變化讓我們措手不及。變種病毒蠢蠢欲動，政府應該做好超前佈署，上一波疫情爆發曝露沒有超前佈署的問題，很多國際媒體與評比一再警告、點出我們的問題。

江啟臣舉例指出，今天最新的英國經濟學人雜誌的恢復正常生活指數，距離正常生活還有多遠的評比，我們又在50個評比經濟體中倒數第二名；上週彭博發佈防疫韌性的評比，我們是倒數第十名，這讓人民會有足夠信心嗎？這是大家會擔心的原因。

「政府不應讓人民只能在餓死與病死中選擇其一。」江啟臣表示，目前疫苗施打率還嚴重落後，最大原因就是疫苗不足，疫苗若能在短時間內趕上，他認為以地方政府的施打能力，絕對能在短時間內快速施打，讓整體覆蓋率提升，早日達到群體免疫，這才是最終解方。

江啟臣不希望如同經濟學人雜誌評比一樣，在恢復正常生活部分又遠遠落後其他經濟體，他拜託政府7月12日務必最好超前準備與佈署，提前告訴大家決定是什麼？好讓大家安排7月12日之後的生活。

針對日本副首相指大陸武力犯台就行使「集體自衛權」的問題，江啟臣表示，對台灣而言，台海安全、區域穩定是最重要的，所有對於台海安全與區域穩定有幫助的作法，我們都願意跟大家好好對話。最重要的是區域中不只是兩岸，還包括涉及這區域的其他國家，大家都應該透過對話方式來解決問題、降低衝突。

江啟臣認為，區域安全及台海安全涉及所有台灣人民生命、財產安全，我們不願意看到衝突，更不樂見戰爭。他鼓勵區域各方應該面對問題，坐下來好好用談的方式來解決問題。