國產疫苗股價暴起暴落 張其祿批：成發國難財溫床。（張其祿委員辦公室提供）

國產疫苗疑點重重，民眾黨立委張其祿今天列舉高端疫苗從去年至今出現幾波不實訊息，股價暴漲暴跌，市值短時間內暴增20多億元，卻只被開罰3萬元，讓國產疫苗成有心人發國難財的溫床。呼籲政府提升重大公司治理的監督與處罰手段，為國人健康和金融市場把關。

張其祿今天針對國產疫苗遭質疑炒股問題召開線上記者會，張其祿指出，隨著政府對外宣稱8月國人一定打得到後，國產疫苗公司的股價隨著疫苗政策的訊息而成倍起伏，雖然蔡英文總統已對外出面表示無炒股問題，但整個調查過程國人並不清楚，也加添了疑慮。

他列舉高端股價從近來的幾次波動事件，去年11月24日晚間，台灣多家媒體接連以「國產新冠疫苗第一筆訂單」，報導高端疫苗將外銷馬來西亞。高端疫苗隨後則發布重訊表示，11月13日已與馬來西亞上巿公司Metronic Global Bhd（MGB）簽署協議備忘錄。

但張其祿指出，從MGB官網所公告的協議備忘錄簽署日期卻是去年的11月20日，且在MGB所公告的內容當中指出，雙方同意在簽署備忘錄後1個月內支付價金，與重訊公告的「2周內」支付明顯不同。

該備忘錄最後因馬來西亞公司未完成訂金支付而告終止，他說，這段期間因股價暴漲， 高端市值增加了27.81億，雖然高端因重訊發布的不精準，遭到櫃買中心開罰3萬元，但投資人更想問的是「僅僅3萬元罰款真的有用嗎？」

張其祿表示，目前除檢調單位立案調查高端疫苗是否有炒股嫌疑外，外媒《金融時報》近日也針對此案進行報導，指稱此次事件已顯示台灣金融業「炒股」的嚴重性，台灣金融監管機構，缺乏必要的法律權力打擊相關問題，並引用學者的說法表示，高端疫苗充滿了政治性。

除了此次事件外，張其祿也批評，高端疫苗在解盲都還未做出來之前，連政府都在幫他放消息，蔡英文總統還親自跑出來說，這些訊息造成的結果，就是高端股價的暴起暴落。

他說，國際間對於重訊的不實或誤導，若認定為「證券詐欺」，都課以重罰，美國列入聯邦C類重罪，最高可處20年監禁，500萬美元罰款；新加坡處7年監禁，25萬新幣罰款；加拿大最高刑度14年；英國最高監禁10年，但在台灣僅以輕微罰款處理。

由於內線交易定罪不易，加上行政罰鍰輕微，張其祿強調，他並非針對高端疫苗的個案，而是認為上市櫃國產疫苗公司的股價，更容易成為有心人發國難財的溫床。要求金管會及櫃買中心應主動控管上市櫃國產疫苗公司及關係企業，提升上市櫃公司重大公司治理及社會公益訊息發布之監督與處罰手段，為國人健康及金融市場良性發展把關。

對此，金管會證期局簡任稽核張懿心表示，證期局目前對於股價異常狀況都有監視系統，檢調也會介入偵辦，以確定重訊消息的處理是否涉及到證券詐欺，至於重訊的發布和管理，證期會都有一套機制，未來也會以更精進的作為來回應外界期待。