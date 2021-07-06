環南市場在7月2日驗出41位PCR陽性確診者後即休市3日，並進行大範圍清消，今(6)日為復市首日，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、衛福部長陳時中以及前進指揮所指揮官王必勝今早均於現場視察，陳時中表示，北農與環南市場的基因定序結果顯示為英國變種病毒株為主，和南部Delta群聚應該是沒有關聯性。

陳時中指出，環南篩檢站昨日對市場周遭做篩檢964人，其中陽性3人，不過2人是舊案，新案1人初步疫調為批貨者而非攤商，環南篩檢站在市場今早復市後，篩檢站會移至鄰近的雙園國中繼續執行採檢工作，7月8日會再展開一次大規模採檢，且三市場開始實施工作人員憑數位PCR陰性證明入場之措施，過程順利秩序良好，人員降載50%也沒有問題。

此外，北農環南市場群聚的基因定序也做了，基本上以英國變種病毒株為主，和南部Delta群聚應該是沒有關聯性。

指揮中心訂定之環南市場復市的六大條件包含進場查驗PCR陰性證明、固定工作人員必須佩戴口罩及面罩、降載人流至原先50%、進行各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄，以及落實工作人員健康監測。

另根據最新統計，北農第一果菜市場(萬大市場)確診人數97人、第二果菜市場(濱江市場)確診人數23人，環南市場截至昨日110人確診，總計確診人數為230人，其中環南市場接觸者匡列291人，居家隔離人數為276人。