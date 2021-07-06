因美國公布6月就業數據，數據顯示強勁的就業人數成長快速，提振了金屬需求，投資者看好世界最大經濟體美國，持續復甦的樂觀態勢，進而湧入基金買盤，加上近期美元漲勢暫緩，且中國公佈的庫存低於預期，致倫敦(LME)期銅價格上漲。

周二(7/6)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.35%，報每公噸9,544.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,569美元，為自6/16日以來的最高水平。(商品行情網)