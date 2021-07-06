《商情》基金買盤湧入 銅價漲至3周高點 14:332021/07/06 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公布6月就業數據，數據顯示強勁的就業人數成長快速，提振了金屬需求，投資者看好世界最大經濟體美國，持續復甦的樂觀態勢，進而湧入基金買盤，加上近期美元漲勢暫緩，且中國公佈的庫存低於預期，致倫敦(LME)期銅價格上漲。 周二(7/6)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.35%，報每公噸9,544.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,569美元，為自6/16日以來的最高水平。(商品行情網) #LME #買盤湧入 #銅價 #漲至 #因美國 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 航海王掀巨浪 陽明出關首日漲停表態 台股創萬八新高後小跌作收 - 要聞 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 疫情趨緩 712微解封有譜 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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