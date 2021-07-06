餐飲業者結合中小企業推出以愛抗疫暖食相挺認購活動，從30份到如今將近送出破萬份的愛心餐盒，支援醫護及警察用餐。（市議員張耀中服務處提供）

防疫第一線需要更多的人力支援和愛心物資捐贈接力，受三級警戒影響最深的餐飲業者，發起號召企業朋友支援前線醫護和警察的用餐需求。社區型藥局結合地方團體共同捐贈防疫護目鏡1500支給南屯區里長；藥局業者說因里長及鄰長等相關人員是實際執行居家檢疫及接觸前開對象之第一線人員必須給予支援。

台中市北區的人文蔬食料理餐廳，透過市議員張耀中牽線共同將愛心餐盒送給南屯區第四分局轄管的四個派出所，預定本週將愛心餐盒全部送達完成，第一站來到大墩派出所，本週依序是南屯、黎明、春社等各所將會收到愛心餐盒，讓辛苦防疫的警察同仁及所內志工在用餐時間有手作便當可食。

業者蕭姓店長說，三級警戒以來，來店用餐人數直線下降不用懷疑，但餐廳不能只等消費者上門外帶，將原本的廣告經費及結合中小企業朋友推出以愛抗疫暖食相挺的認購活動，從一開始的30份到如今已將近送出破萬份的愛心餐盒，支援各區域醫院級醫護的用餐需求外，對於共同防疫的警察也不能忘記他們的辛苦付出。

捐贈護目鏡1500支的藥局業者也具備藥師身份的陳政豐說，護目鏡從疫情5月爆發以來一鏡難求，藥局通路天天都在追貨，他知道第一線的里鄰防疫基層資源相對不充裕，對於臨時性物資在公務經費上未必有採購的需求；透過張議員和南屯烏日觀光文化促進會聯繫一些有需求的里辦公處，他全力支援以及調貨來愛心捐贈。

張耀中說，餐廳業者能募集送出超過萬份餐盒，他有點驚訝，防疫就像接力賽，需要大家齊心才能跑到終點，而為城市付出的無名志工何其多；他希望市府能夠主動蒐羅愛心捐贈輿情，等待疫情露出盡頭曙光的那天，一同為付出防疫愛心的業者或者無名氏人士給予公開肯定或表揚，因為他們都是共同協助防疫的城市夥伴。