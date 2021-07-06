網紅「潔哥」李秉潔以直率敢言的談話風格，晉升為鄉民女神，不過李秉潔近日卻因買了一間預售屋，而遭網友質疑炒房，甚至酸她是「是賣鮑換來的」，讓李秉潔氣炸了，直接公開收入來源以及買下四房預售屋的原因。

李秉潔昨在網上發文透露，自從疫情爆發後，就收到網友私訊問她有沒有領補助，潔哥則表示她沒有申請，潔哥也指出，她生活簡單、不買奢侈品，收入也有存下來、規劃理財，但潔哥話鋒一轉，透露她生了孩子後，覺得家裡的空間不夠，加上她的拍片需要工作室，因此，李秉潔最近又買了一間預售屋「雖然是兩年後才交屋啦，但是也開始付工程款...壓力有點大」。

未料，潔哥卻因此遭網友酸炒房，還有人說她「一定是賣鮑換來的」，讓李秉潔氣炸，她表示，自己的收入在網紅圈不算高，但比一般上班族比也算不錯了「雖然接案並不穩定，但是多賺的時候，我就存下來拿去理財啊！又沒亂花掉」，潔哥強調，每一分錢都是正當工作來的「接業配、接活動、接主持等等，而且我都幾歲了賣個屁鮑啦」，表示自己的開銷多半都是在升級攝影配備、電腦配備。

至於買房，李秉潔則強調：「我一開始能力只能買1+1房，後面存到錢買小三房，現在覺得空間太小，買了預售四房」，潔哥想到，還能再存兩年錢，加上是自己要住、有需求才換比較大的房子，她無奈嘆：「小孩一出生空間真的太小，又要換還要多花錢，買完存款就GG了」，未料卻因此被說成炒房，也讓潔哥不忘強調：「主要是我這種沒家底的，是炒什麼房」。