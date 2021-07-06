關島機加酒行程熱銷，讓旅遊業見到一絲曙光，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍分析，隨著台灣疫情控制得宜，疫苗接種率達到一定程度，屆時台灣針對外國入境旅客應會有相對應的開放，預期在今年第4季出境旅遊市場就有復甦機會。

苦等不到疫苗接種，民眾掀起赴美國打疫苗熱潮，本月關島開放，更使民眾赴關島需求增加，雄獅7月出發的四個梯次已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天機加酒收訂已超過8成，7月26日、8月12日出發22天之預購商品報名人數約80人，7月27日及8月2、8日推出的7天機加酒也有約300人報名，仍持續進單中。

游國珍表示，出國打疫苗的趨勢會受到國內疫苗接種率、政府政策影響，以及外國對外籍人士開放的態度影響，預估7月是赴關島高峰，8月需求持續觀察中，主要是赴關島價格約為美國的一半左右，因此有很多旅客願意前往，潛在需求大，雄獅旅遊會持續滾動式檢討，評估是否加開直航班次。

原本外界以為，赴關島打疫苗會選打一劑的嬌生為主，不過雄獅統計，有多達38％旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34％及嬌生疫苗23％，另有3％旅客選擇本次不施打疫苗。游國珍說，選莫德納、輝瑞比率較高，確實出乎意料，推測是旅客對疫苗信心度判斷，以及回台後也可依照指揮中心排程，繼續施打第二劑。

受指揮中心加嚴回台檢疫強度影響，游國珍說，目前台灣平均每天入境旅客人數約600人，依照雄獅旅客過去的市場佔有率，依然有一定數量的需求；也有提供關島旅客防疫旅館、防疫車隊代訂服務，預期在他們回國後，需求可能會有翻倍成長。