苗栗縣將對市場管理員及全體攤販實施篩。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣6日再度迎接「嘉玲」。不過，為因應台北市環環南市場疫情影響，以及及外縣市攤販群聚事件，苗栗縣主動出擊，將在7月9日分別在竹南鎮及苗栗市分別設置1處快篩站，篩檢對象包括頭份市、竹南鎮及苗栗市等地區市場管理員、攤販等。

苗栗縣政府為了市場從業人員特設的2處快篩站，時間為7月9日下午1時至5時，地點分別設在竹南運動公園風雨球場，以及9日下午2時點至6時在苗栗市大千綜合醫院急診室，對象包括頭份、竹南及苗栗市的市場管理員、市場攤販，包含流動攤販等，符合篩檢對象，可憑公所發送的篩檢通知單至指定篩檢站進行篩檢。其他各鄉鎮公所的市場管理員、市場攤販的篩檢計畫已在規劃中。

至於苗栗縣疫苗接種部分，7月5日起開放70歲以上長者接種莫德納疫苗，截至7月5日止，75歲以上長者施打AZ及莫德納等2種疫苗在內，累計共2萬4072人次，接種率約50.81％。7月6日起將開放第8類70歲至74歲的長者接種莫德納疫苗，請民眾網路或電話預約，縣府會視中央撥配疫苗數量和日期適度調整。