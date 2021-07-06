新北市小英之友會6月底已陸續捐贈新北市各警消單位各項防疫物資，今（6）日再赴新北市醫師公會，捐贈7000片N99口罩，小英之友會總會長賴正時、立法委員羅致政、常務理事顏鴻順、祕書長江基清等人均親自到場，並由新北市醫師公會理事長周慶明代表受贈。

賴正時表示，6月初發起的「醫護安心住宿」捐款，共募得近700萬元善款，其中600萬已平均捐給6家醫療院所，因此仍有近百萬元餘款；為了讓每一分善意發揮最大效益，6月中起便陸續詢問本市各警消單位所需物資，並在樹林、土城、永和、汐止、淡水、板橋等分會及扶輪公益網的協助下，分批將各類物資捐出，今天特別來到醫師公會捐贈7000片、總值40萬元的N99口罩，期望藉此保護在各地辛苦防疫的醫護人員，也藉此實踐小英之友會公益服務的宗旨。

周慶明說，今天獲贈高階防護口罩，幫助第一線作戰的同仁能得到更好的保護，這波疫情目前看似緩解，但醫護人員仍須兢兢業業不能鬆懈，因此，也要再次呼籲國人，仍應配合各項防疫作為，才能讓疫情早日落幕。

羅致政指出，防疫成敗與否，不只在於各級政府機關的措施與作為，民間力量若能充分運用，也能發揮強大的影響力，尤其對於提升防疫人員士氣更能產生積極的效益，今天很榮幸來到醫師公會，見證社會力的展現，也透過一次又一次的公益捐贈，讓前線作戰的防疫人員感受到來自國人的關懷與鼓舞，更期望大家繼續落實防疫，因為只有團結一致才能解除疫情警戒，讓生活回歸日常。