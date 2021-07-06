中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣新冠肺炎確診者致死率偏高，有一個原因是2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術）。醫生陳志金認為，這樣的說法，對於當初決定DNR的家屬和醫療團隊來說，是一種打擊，也無形之中加重他們的內疚與自責，而這個影響，可能是一輩子的。

台灣新冠肺炎確診者累計681死、致死率4.9％，是全世界最高。對此，張上淳分析，死者年齡普遍偏高，9成患者年紀60歲以上，其中約2成死亡個案簽署DNR，但有相當比例「其實救得回來」。

對於張上淳的說法，陳志金今天在個人臉書發文說，每個DNR決定，對家屬來說，都是天人交戰的！每個病人都有自己的價值觀，有些人希望自己可以「賴活」、有些人希望自己能夠「好死」。

陳志金表示，身為決策代理人的家屬們，要能夠好好的和醫療團隊充分的討論，一切以病人的意願為依歸，代為做出這個困難的決定，無論結果如何，將來也不後悔、也會共同承擔、不互相指責，是一件非常不容易的事。

陳志金指出，家屬對於不急救的決定，或多或少都會有一些內疚與自責，心中一定會反覆的問自己「我這樣的決定，對爸爸／媽媽，真的是最好的嗎」、「爸爸／媽媽，是會感謝我替他做這個決定，還是會怨恨我」、「可是，看他插著管子、或氣切的活著，這樣每天躺在床上，真的是他想要的生活嗎？」

陳志金認為，應該尊重每個家庭的決定、尊重子女們想要為他們的至親所做的選擇，不要把我們自己以為是「對」的決定，加諸在每一個人身上，因為，每一個家庭都有他們自己要承擔的為難。

陳志金說，為了替比較高的致死率，找出一些可以解釋的原因，無可厚非。但是，加上一句「其實救得回來」，實在是沒有必要。他相信這句話應該是無心的，但是，一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害。

陳志金指出，「救得回來」之後，插著管子、氣切、臥床、無法進食、大小便無法自理、沒有尊嚴、沒有生活品質的延長死亡的時間，這並不一定是每個病人、每個家庭都會想要的「救回來」。