疫情警戒延長，永豐銀行加速三大面向數位服務，目前包括六大類共50項數位應用均整合至單一查詢平台，協助客戶掌握需求，流程面結合「視訊對保」輔助業務推動，分行端則推動零接觸並結合數位工具強化人流管理、提升效率與安全性。

永豐銀行整合線上、線下數位服務，保障員工與客戶安全，讓民眾不論宅在家或是臨櫃皆能享受最便利、貼心的金融服務。而自下周一（12日）起，客戶若臨櫃辦理業務前可預先於i分行（iBranch）網頁預約時段，前往分行即可享優先服務，以數位化工具協助人流管控也節省等候時間。

永豐銀行表示，去（2020）年全行數位通路占全行交易筆數達近9成，尤以提款、轉帳及換匯比例最高。因應疫情永豐銀行即日起推出「數位得來速」平台，進階滿足客戶數位服務需求，整合六大類服務，協助民眾使用包括帳戶申請、查詢及交易，貸款、投資理財及信用卡等共50項常用功能，一鍵搞定金融服務。

同時，即日起，全國任一縣市為第三級以上疫情警戒區，可結合「視訊對保」服務，透過視訊錄影、錄音方式可以安心便利地記錄客戶與行員的服務流程，並於事後補徵提合法文件，原客戶、新客戶全面適用，提供不限空間的一站式服務。

針對防疫期間仍須臨櫃辦理分行業務的客戶，永豐銀行積極運用數位科技以提高安全性，客戶臨櫃可採口述方式將交易內容轉述並由行員鍵入系統，減少物品碰觸，詳細資訊將以eNote（電子表單）呈現，客戶只需於eNote上簽名確認即可，eNote等公用設備則定時清潔，提供臨櫃客戶更安心的便利服務。