台中市後車頭發展協會捐贈市場防疫物資。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市東區十甲旺市場，2日傳出2攤商染疫後，市場停業3天並清消，快篩1853人、全數陰性；6日恢復營業，人潮稀疏；李姓攤商說，疫情期間，業績就掉3成，市場解封後買氣僅剩5成；市場除加強人數管控及分流，並量測體溫，加強防疫作為，吸引買氣。

李姓攤商指稱，自疫情發生以來，業績至少掉3成跑不掉，有確診案例傳出後，連老顧客都不上門，買氣明顯降溫；張姓攤商則說，十甲旺市場空氣十分流通，基本的防疫作為，不論是噴酒精或者量體溫，也絕對不會馬虎，希望民眾放心來採買，1次買好買足，。

「工作人員都比客人多」，民進黨市議員鄭功進，最近攤商跟他抱怨，買氣低迷，生計受影響，希望有關單位趕快提出「有感」的因應對策，不論是防疫物資或疫苗的施打順序，不要讓民有市場淪為三不管地帶。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡說，雖十甲旺市場很難短時間內，恢復以往人潮，但起碼助攤商們現階段要先挺過，加強買氣外，要讓攤商防護再升級，已調度1000份防飛沫的防疫面罩，後續追加額外調度4000副防疫面罩，協助東、南區其他傳統市場。

市場業者表示，2攤商染疫後，市場休市3天，環保局針對市場內外環境進行清消，攤商全數快篩都是陰性，消費者進入市場除實聯制量、測體溫、手部消毒等基本防疫工作，市場下午休市後也都自主消毒，請消費者安心採買。