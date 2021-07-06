新北市今天新增11例仍低於北市。為了全力防堵傳染鏈，新北市公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員等2696名分今、明2天施打疫苗，今天將完成800人接種。市府上午也開放莫德納疫苗第2階段接種，對象不限戶籍長者，70歲以上長者（原住民60歲以上）開始預約，目前已超過3.9萬人預約成功。新北市府下午三點有最新的應變說明。

直播》新北增11例，2696名大眾運輸人員2天打完疫苗最新說明。

侯友宜表示，新北市新增11人確診，其中1人與北農相關、1人與環南市場相關，11人中有2人住院、9人在集中隔離中心，與台北市有關的有6人；其中環南與北農相關的2人都是因為丈夫是台北的攤商，因而傳染給妻子；今日還有1例為不明感染源，為居住在永和的居家辦公者，因為生活單純，目前市府一直在追感染源。

新北市公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員總共要施打2696名，今天預定施打800人，一早就打了將近600人，侯友宜表示，要讓整個大眾運輸的整個從業人員都能夠先確保他身體的健康，才可保護整個乘客的安全，這也是施打最重要的目的，也一切按照中央的規定來辦理。

新北市政府開放莫德納疫苗第2階段接種，對象不限戶籍長者，70歲以上長者（原住民60歲以上）今（6日）開始預約，短短1個小時就完成預約有3萬5000人，到中午為止已經有3萬9千人預約完成。除了市府的預約網路系統以外，也有醫院34家、診所186家的預約系統，所以市府的預約系統可以用，診所、醫院的預約系統也可以用，長者如果不會網路預約，也可以打電話到區公所，請區公所里長、里幹事來做協助。