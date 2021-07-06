全台三級警戒月餘，高鐵運量及場站人流銳減，台灣高鐵宣布針對全線12座車站內、152家商場承租店面及販售櫃位自5月起減收租金，另提供當月租金可緩交3個月方案。台灣高鐵公司表示，希望透過相關租金減收措施，幫助同樣遭受疫情嚴峻衝擊的商場承租夥伴，減輕經營壓力，共同對抗疫情、度過營運難關。

高鐵公司表示，站內商家租金的減幅將依據疫情對高鐵運量衝擊幅度而定，以去年同期運量為比較基準，逐月採取滾動式檢討折減率，適時給與站內承租夥伴紓困幫助，並於每月10日通知承租商家上月租金減幅。

以今年5月為例，換算租金折減幅度為30％。後續則隨疫情衝擊致高鐵運量變化狀況，則租金折減幅度亦將同步調整，最多折減幅度可達50％。後續高鐵公司將持續滾動式檢討，運量若有明顯提升，則將停止租金折減與緩繳方案，並另行通知承租商家。

高鐵自疫情爆發以來，即配合政府各項防疫措施，以確保台灣高鐵能夠持續正常運作，繼續為台灣扮演好骨幹運輸的關鍵角色。高鐵特別感謝站內商家於疫情期間亦積極配合政府政策，落實各項防疫措施，共同提供旅客安全且衛生的乘車環境與服務，期待透過減收商場租金暨緩繳措施，與站內承租夥伴攜手早日度過疫情難關。