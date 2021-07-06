疫情真的造成資金調度困難。壽險業自7月1日起開辦保單紓困貸款，短短三個營業日，前八大壽險公司就已核貸逾1.3萬張保單紓困貸款案，核貸金額約10.88億元，且尚有近千張保單、約8千萬元受理審查中，平均每天約3~4億元的核貸速度增加中，壽險業者說：「申請量比預估的要多！」

22家壽險公司都在7月1日同步上線，各家可貸款的保單及保戶數各不同，22家估計到7月5日應有11~12億元以上，甚至可能更多。

由於年收入50萬元以下、每人可貸10萬元的勞工紓困貸款已額滿，壽險業保單紓困貸款7月接力，只要有保單價值金的保單（有些壽險公司沒有開放投資型保單或利變年金），每人在每家壽險公司最高可申請保單貸款10萬元，三年內利率只要1.28％，比勞工紓困貸款利率1.845％還低。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽及全球人壽等前八大壽險公司，三個營業日就湧進逾萬人申請，有些人會動用二張以上保單，所以到5日為止，八大壽險共核貸1.33萬張以上保單，核貸金額逾10.88億元，平均每張保單借款8萬元以上。

其中，國壽已核貸3.82億元、南山人壽亦核貸2.64億元、富邦人壽則約1.7億元，是目前核貸金額最高的三家，其他五家亦都有數千萬元以上，大型壽險公司表示，目前已可達到受理保單紓困申請當天就核貸，甚至錢就馬上匯到保戶帳戶，以解保戶燃眉之急。

另外，由於許多壽險業務員行銷保單時也自己先投保，業務員在這波疫情中亦因無法正常拜訪客戶，業績受衝擊，亦打算動用保單紓困貸款，各家壽險公司亦表示，並沒有限制保戶申請的身份，且沒有額度限制，所以自家業務員要申請保單紓困貸款，一樣「從寬認定」，國壽部分則表示已提供業務員多項紓困方案，若仍要申請保單紓困貸款，只要單位主管提報確認，亦可立即辦理。