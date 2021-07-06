上銀持續接獲半導體、5G、大型基礎建設、PCB業、鋰電池及工具機等產業訂單助陣，6日公布6月合併營收達24.43億元，創2018年11月以來新高，締造32個月單月營收新高，上半年合併營收回升至130.40億元，雙雙改寫同期次高，其中第二季合併營收破70億元，優於市場預期，創2018年第四季以來，11季營收新高。

上銀訂單持續湧現，今(6)日公布，6月合併營收攀升至24.43億元，締造32個月單月營收新高，年增幅20.93％。第二季合併營收突破70億元而達70.48％，年成長25.22％。上半年合併營收回升至130.4億元，年成長41.08％。

上銀表示，目前大型滾珠螺桿及線性滑軌訂單至少半年以上，中小型線性滑軌及轉造級滾珠螺桿交期3、4個月，晶圓機器人及晶圓系統今年訂單暴增，交期也要3、4個月。第三季營運會比第二季好，今年營收追求兩位數成長。