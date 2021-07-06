鍍鋅、烤漆鋼板廠燁輝(2023)受惠於內外銷接單暢旺，自結5月稅後盈餘約3.66億元，每股稅後盈餘0.2元。隨著6月出貨續旺，單月營收可望再創新高，第二季營收同步挑戰新高，第二季獲利也將再拚優於第一季。

燁輝5月營收75.57億元，月增7.33%、年增80.19%，並改寫新高紀錄，受惠鋼市續旺，產品量價續增，6月營收可望再優於5月新高，第二季營收亦持續攀高，本業獲利比上季更好。

今(2021年)年以來，國際鋼市持續復甦，各國基礎建設不斷推出，帶動鋼材需求與鋼價強勁反彈，尤其歐美市場鋼市熱度高於亞洲，讓外銷為主的燁輝，上半年接單爆滿、業績攀高。對於下半年鋼市展望，燁輝總經理吳林茂認為，儘管有疫情的變數存在，整體還是朝穩健、向上發展走勢。

法人指出，隨著歐美各國疫苗施打普及、疫情控制並陸續解封，經濟復甦動能增強、鋼材需求暢旺，帶動鋼價上漲；中鋼供料價格落後國際行情，7月盤價又持平，讓位居下游的燁輝外銷利差擴大，獲利增加。

燁輝總經理吳林茂指出，依當前國際鋼市來看，目前歐美市場仍看好，加上俄羅斯8月1日起加收至少15%出口稅，市場預期影響國際市場供料減少，對鋼價有所支撐，下半年鋼價看漲，可加大業者出口利潤，整體看來，下半年還是樂觀可期，為穩健發走勢。

展望今年，法人看好燁輝台灣廠內、外銷以及中國廠接單均相當暢旺，產能持穩高檔，且隨全球鋼價顯著上漲，尤其歐美鋼價屢創新高，均有助公司利差擴大；預估燁輝全年營收、稅後淨利有望改寫歷史新高，EPS上看2.5元。

燁輝第一季營收186.9億元，季增14.75%、年增47.71%；毛利率上升至10.67%；另受惠處分土地業外收入5.47億元，稅後淨利達11.04億元，季增157.25%、年增452.27%，為歷史次高，EPS為0.58元。