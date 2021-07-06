義大利隱私監管單位周一對一家快遞公司Foodinho下令，修改用於管理員工的電腦演算法，以避免任何歧視；此前調查發現，這些演算法違反隱私和勞動法。
目前針對零工經濟中如何監管零工工人權利，全球正興起辯論風潮，歐盟執委會正就廣泛的歐盟規則展開公開諮詢和協商。
義大利工會表示，國際平台上的管理演算法正侵蝕著零工工人的工資和權利。目前新冠疫情也增加了對食品運送等臨時工人的需求。
義大利監管單位Garante表示，在對1.9萬名快遞工人和管理平台的調查後，已要求Foodinho支付260萬歐元罰款。Foodinho沒有向員工正確解釋其自動訂單管理系統，也未能確保自動化流程對員工績效評估的結果是正確的。
該機構指稱，Foodinho也未能為員工提供質疑該算法做出決策的途徑，包括讓快遞工人拒絕接受訂單。
Foodinho為西班牙新創企業Glovo旗下的一家食品快遞公司。
監管單位給Foodinho 150天時間要求做出改善，並表示，西班牙數據監管單位將檢視Glovo的國際數位演算平台。
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