創意(3443)6月營收雙增，今年將持續受益於台積電在先進製程上的優勢，預計ASIC(客製化晶片)、晶圓產品的營收成長將20%，營收成長幅度將優於去年、再次挑戰歷史新高。

創意6月營業額為12.06億元，月增加11.3%、年增加31.3%，累計前6月營收為66.13億元，較去年同期增加8.5%。

在5G全球普及率持續提升下，使AI、高速傳輸等需求水漲船高，這也是創意的主要動能，其看好AI及5G Networking將是半導體長期的成長動能，創意也繼續投資先進技術，因全球ASIC市場需求持續受終端應多元化，加上大陸半導體自主化趨勢，以及先進製程比例持續成長，預計創意今年仍是獲利型成長的一年，即獲利成長優於營收。

創意今年也將持續受益於台積電(2330)在先進製程上的優勢，預計今年ASIC及晶圓產品的營收成長將20%，多出來的多是7奈米以下的新案，既有產品的貢獻將降到8成，全年也會有1~2個5奈米的NRE案，還有1個3奈米案進入Tape out(layout好的IC案子送至晶圓廠做成晶片)。

創意2020年營收年增長27%，展望今年，創意對營運展望樂觀，預估營收成長可望超越去年的成長幅度，再創歷史新高。