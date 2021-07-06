台中市后里國小旁甲后路1段136巷，路不寬，不過，大車卻不少，許多民眾步行前往后里火車站及后科園區、麗寶樂園，人車爭道險象環生。立委楊瓊瓔及市議員陳本添6日邀集台電等相關單位會勘，台糖同意提供腹地，遷移將5支電線桿及4支路燈桿，工期約2個月。

甲后路1段136巷是后里車站往來后科園區、麗寶樂園的交通要道。后里里長楊春明反映，該處巷道除有人車爭道問題，5支電線桿及4支路燈桿也佔據路幅，會車困難。許多家長抱怨「孩童通學經過此處都得冒險走在馬路上，如果不小心出了車禍，後果不堪設想。」

義里里長林東成說，往往車子經過都要閃避電桿，或是有車子停等，難以會車，經常看到摩托車、汽車差點撞上行人，險象環生。陳本添指出，該巷道前後路段較寬，中間路段約100公尺只是一線道寬的狹窄道路，大車難以相會，當地學校及居民困擾已久。

楊瓊瓔強調，孩童及行人安全是最重要的事，為提升甲后路1段136巷安全，要求台電公司及后里區公所將電線桿、路燈桿退縮，遷移到廢線鐵道的東側，台糖公司同意配合辦理。

楊瓊瓔說，雖然只是巷內電線桿的位置，但過去多年來沒有解決的痛苦，自己感同身受，藉由實地走訪，傾聽在地心聲，了解窒礙難行之處尋求解套，讓巷弄中的電線桿、路燈桿不再是視線死角，讓每位民眾都能平安返家。