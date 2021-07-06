連續假日，花蓮市區停車需求量大，縣府鼓勵私人土地設置停車空間並享有補助，預料疫情過後，花蓮旅遊業將逐步復甦。（王志偉攝）

花蓮假日觀光客明顯增多，縣府鼓勵大眾運輸，但是駕車旅遊仍居多，停車位需求也大增，利用疫情期間，花縣府擬定「花蓮縣民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，並經縣務會議通過，將提送花蓮縣議會備查，最少達10個車位，最高獎助可達60萬元，期望藉此活化私人閒置土地、增加臨時路外停車場，緩解停車不易的問題。

縣府建設處表示，花蓮市中心區域停車需求較大，尤其是假日及連續假期，更是一位難求，且公有土地不易覓得，加上受限於既有市區道路條件無法大量增設路邊停車格，希望藉此獎勵政策吸引民間力量，增加停車空間。

花蓮縣政府於春節連假前擴增公車路網，不斷推出不同行銷活動鼓勵民眾搭乘大眾運輸，並在公有地增加了尚志橋東側、商校街等5處位於花蓮市區內的收費停車場，總共674個停車格位。預料疫情過後，旅遊業復甦，因此縣府利用這段期間研擬相關停車獎勵辦法。

縣府建設處副處長張志豪表示，花蓮縣都市計畫範圍內私有土地所有權人、承租人及地上權人，利用空地新設置臨時路外停車場，依停車場法及利用空地申請設置臨時路外停車場辦法，可向縣府申請核發停車場登記證者，且最少10個以上小型車停車位，收費標準須符合花蓮縣公有收費停車場管理自治條例相關規定，每一小型車格獎助3000元，最高獎助60萬元。

不過縣府提醒，核准後二年內依規定未開放供公眾停車使用、未依核准費率收費、未經核定減少停車位、變更使用、停止營業等任一事實，經縣府要求限期改善仍未改善者，縣府得取消獎勵並追繳獎助金。