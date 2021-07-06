女星小S（徐熙娣）3日深夜在臉書痛心發文，表示高齡92歲的阿嬤因膽結石引發敗血症，住院昏迷1周病逝，因為疫情關係見不到最後一面。過了3天，她拍一支近2分鐘的影片分享從疫情爆發以來到現在的心境轉變，「苦中作樂也許是接下來我們每個人都得學習的事，珍惜愛的人！」

畫面一開始，小S就把鏡頭拉近拍攝自己的臉部，透露最近長了痘痘和白頭髮，話鋒一轉又表示「so what？」坦言經歷過一些事情後，外觀的變化都不是值得在乎的，重要的是家人。她緩緩的繼續說，雖然疫情造成很多難受的事情，但待在家的這段時光，小S反而和家人的關係更加緊密，「在艱困的環境當中，我們還可以找到一絲讓我們感到幸福的希望，我覺得我已經很感謝了。」

影片的結尾，小S抱怨老公裝了頂光，嫌棄拍起來不好看，但她馬上恢復昔日的自信心，幽默的說：「算了，反正我長得很漂亮。」讓大批網友忍不住嘴角失守，「哈哈，最後一句太經典」、「我很認真看完，最後一句就笑出來了」。

不過，有部分網友以為她又是喝醉拍的，酸溜溜的問到底喝了幾杯，小S不滿地回嗆：「不重要，你聽見我想表達的嗎？」並在留言串特別表示：「我只要一說話，就被人覺得我是不是又喝了，或又喝多了！本來覺得很煩，懶得解釋，但後來覺得你們怎麼看我都無所謂，重點是我說了想說的話，peace and love！」這一番話獲得大批粉絲力挺。

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