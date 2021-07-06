張上淳稱新冠2成死亡「其實救得回來」挨批 陳時中解釋：不是故意不救

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨(5)日表示，約有2成死亡個案是有簽署DNR，即不施行心肺復甦術，強調其中有部分的人其實救得回來，此話一出遭到重症醫陳志金痛批評傷害家屬，今天指揮中心指揮官陳時中表示，張教授並非意指故意不救，家屬做出DNR的決定都應該被尊重。

針對張上淳教授「放棄插管急救其實救得回來」的說法，陳時中指出，昨天張教授只是說有近2成的患者有簽署DNR，DNR本身有倫理規定，通常都是家屬和醫事人員來評估簽訂，張教授只是說明這個事實。

陳時中說，本來DNR就有相關的倫理規定，家屬和醫事人員會就專業意見來做出選擇，從最早的安寧、DNR到病人自主健康權利法，都是在強調死的時候生命的價值，每人的選擇都不同，也都要被尊重，DNR在台灣實施的不錯，都經過非常嚴謹的醫病討論，相信張教授不是要說這些人救得回來但故意不救，這是經過DNR嚴謹的手續做出來的決定，大家都應該要尊重。